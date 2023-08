Vernice sparata in discoteca | Dllon Connery resta cieco | risarcito

(Di domenica 13 agosto 2023) In vacanza può essere più che naturale trascorrere una serata inin compagnia degli amici, a volte a farlo sono anche quelli che non amano particolarmente questo tipo di locali, magari perché trascinati dalla compagnia. Dillon, britannico di 23 anni, non avrebbe però mai immaginato quanto questa mossa gli avrebbe cambiato per sempre la vita. Il ragazzo è infatti rimastoda entrambi gli occhi a causa dellaspray che era statasulla folla che si trovava presso il Carwash Club di Magaluf nel luglio 2018. Del tutto inutili erano risultati gli interventi chirurgici a cui si era sottoposto con la speranza di recuperare la vista. Vi raccomandiamo... ...

Accecato dalla schiuma colorata in discoteca. Era l'11 luglio del 2018 e il giovane scozzese Dillon Connery si trovava nell'isola spagnola in vacanza con alcuni amici.

Ora un tribunale di Maiorca ha infatti stabilito che non sono state prese misure adeguate per salvaguardare gli ospiti, condannando il club a pagare € 150.000 (£ 130.000) a titolo di risarcimento.