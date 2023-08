Vela | Mondiali 2023 | Tita-Banti sempre più leader nei Nacra 17

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Terzo giorno in archivio aidi Den Haag, che ha visto scendere in acqua i 49er, i 49er:FX, gli ILCA 6, gli ILCA 7 e i17. Continua il dominio dei campioni olimpici in carica Ruggeroe Caterina, che si regalano una giornata a punteggio pieno (1-1-1) in vista della gold fleet. Gli azzurri rimangonodella classifica generale con ampio margine sui tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (2-4-1 oggi nella blu) e sui britannici Gimson/Burnet (3-5-5). Buone le prestazioni degli altri equipaggi azzurri. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (oggi scartato un 6, insieme ad un 2 e un 3) sono ottavi, mentre Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (7-2-6 oggi) sono undicesimi. Ventesimi Margherita Porro e Stefano Dezulian. Buona la partenza nella classe ILCA 6 per Carolina Albano che chiude due ...