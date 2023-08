Vela | Mondiali 2023 | Tita-Banti provano la fuga nei Nacra 17! Albano parte forte ed è in testa nell’ILCA 6

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Terza giornata agrodolce per i colori azzurri aidiolimpica a classi unificate, in corso di svolgimento nelle acque olandesi di L’Aia. Il programma della vigilia è stato rispettato appieno, in condizioni di vento più leggero rispetto a ieri, con lo svolgimento di tutte le regate di flotta nei17, 49er, 49erFX, ILCA 6 e ILCA 7. Ruolino di marcia sempre più impressionante nei17 per i campioni olimpici in carica Ruggeroe Caterina, semplicemente perfetti (1-1-1) quest’oggi nella flotta gialla e leader della generale in vista della Gold Fleet con un vantaggio di 6 punti sui tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (2-4-1 oggi nella flotta blu) e 14 sui britannici Gimson/Burnet (3-5-5 nella blu). Ancora in lizza per le medaglie gli altri ...