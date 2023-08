Veiga-Napoli | c’è la decisione defintiva del Celta | è ufficiale!

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilsembra ormai pronto ad annunciare quello che sarà il terzo colpo di questa sessione di calciomercato. Dopo Natan e Cajuste, la società del presidente Aurelio De Laurentiis sembra prossima dal rinforzare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia con l’apporto di un nuovo rinforzo. Il nuovo innesto andrà a rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo. Affare in chiusura,pronto all’annuncio Arrivano novità importanti dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Gabriel, obiettivo di mercato del. Il centrocampista delVigo, secondo fonti spagnole, è ad un passo dall’approdo alla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Viega saluta ilVigo (LaPresse) Spazio.it 13082023L’indizio è arrivato proprio oggi, dal ...

... sono stati infatti fatti dei passi avanti trae Celta Vigo per trovare l'intesa relativa al passaggio del centrocampista classe 2002 Gabriin azzurro per 35 milioni di euro, bonus ...Notizie Calcio" Gabrialè una trattativa avviata e le parti sono ansiose di chiudere al più presto, specialmente il Celta Vigo., il Celta vuole chiudere Il Corriere del Mezzogiorno riporta che il club ...Gabri, centrocampista che piace tanto al, ha condiviso su instagram una storia in vista della partita che lo vedrà impegnato questo pomeriggio. Il Celta Vigo, infatti, sarà impegnato tra poche ...

FOTO - Gabri Veiga pensa al debutto in Liga col Celta Vigo: "Insieme!" Tutto Napoli

Gabri Veiga sarà ceduto al Napoli, secondo la testata As il centrocampista oggi giocherà l’ultima partita con Celta Vigo.Il polacco è indeciso. Dire di no all’Arabia e far saltare l’affare col Celta lo farebbe vivere da separato in casa. Il Napoli aspetta la sua scelta ...