L'addio dipotrebbe celebrarsi a fine partita nei prossimi giorni potrebbe ufficializzarsi il passaggio al Napoli.firmerebbe un contratto di cinque anni, partendo da 2 milioni a stagione ...Gabri, obiettivo del Napoli, è stato convocato per il match ma non figura tra i titolari, partirà dalla. Un indizio che riconduce alla chiusura vicina della trattativa con il club ...Nel frattempo Gabriè stato convocato per la partita di oggi contro l'Osasuna, in occasione del centenario del club: si è allenato, sta bene, ma dovrebbe partire dalla, ufficialmente ...

Veiga in panchina, vicino addio a Celta per il Napoli Agenzia ANSA

Gabri Veiga non è negli undici del Celta Vigo che alle 17 scenderà in campo nella prima giornata della Liga contro l'Osasuna. (ANSA) ...Secondo quanto riportato da La Voz de la Galicia, giornale di Vigo, in Spagna, Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, è sempre più vicino al Napoli.