(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi consistenti dimensioni è divampato da qualche ora a Serrara Fontana,, sulla sommità del monte Epomeo. Nella zonadei Frassitelli il fuoco ha attaccato alberi ed arbusti ed una notevole colonna di fumo bianco è attualmente visibile da entrambe i versanti dell’isola. Sul luogo è all’opera una squadra di sette elementi dei vigili del fuoco della caserma di Ischia che stanno tentando di contenere le fiamme che si estendono su di un fronte molto esteso (oltre 4 ettari) tanto che neppure l’ausilio di un elicottero, che ha effettuato alcuni lanci di acqua dal cielo, è stato sufficiente per spegnerle. Si attende l’arrivo di un Canadair, attualmente impegnato nella zona di Salerno; al momento non si segnalano feriti anche se le fiamme stanno ...

Dopo aver domato il, si lavora per cercare di mettere in sicurezza l'area , così da riaprire il tratto interessato dal rogo il prima possibile. In azione 16 operai per verificare il ...Allo stato attuale la situazione è sotto controllo ed ilè stato domato'. La riapertura, tuttavia, è condizionata ai sopralluoghi che si terranno domani. 'Per consentire tutte le ...Lungo la A14 Bologna - Taranto nel tratto compreso tra Val di Sangro eNord verso Bari si sono registrati 6 km di coda a causa dell'di un'autovettura avvenuto all'altezza del km 428,5.

Vasto incendio in un'area boschiva sull'isola d'Ischia Agenzia ANSA

Cupra Marittima (Ap).- Un incendio boschivo si è sviluppato questa mattina in un area collinare vicino alla costa Picena, tra Massignano e Cupra Marittima. Il rogo di probabile origine dolosa ha inter ...Un incendio di consistenti dimensioni è divampato da qualche ora a Serrara Fontana, sull'isola d'Ischia, sulla sommità del monte Epomeo. (ANSA) ...