Undi consistenti dimensioni è divampato da qualche ora a Serrara Fontana, sull'isola d'Ischia, sulla sommità del monte Epomeo. Nella zona boschiva dei Frassitelli il fuoco ha attaccato alberi ...Dopo aver domato il, si lavora per cercare di mettere in sicurezza l'area , così da riaprire il tratto interessato dal rogo il prima possibile. In azione 16 operai per verificare il ...Allo stato attuale la situazione è sotto controllo ed ilè stato domato'. La riapertura, tuttavia, è condizionata ai sopralluoghi che si terranno domani. 'Per consentire tutte le ...

Vasto incendio in un'area boschiva sull'isola d'Ischia Agenzia ANSA

Cupra Marittima (Ap).- Un incendio boschivo si è sviluppato questa mattina in un area collinare vicino alla costa Picena, tra Massignano e Cupra Marittima. Il rogo di probabile origine dolosa ha inter ...Un incendio di consistenti dimensioni è divampato da qualche ora a Serrara Fontana, sull'isola d'Ischia, sulla sommità del monte Epomeo. (ANSA) ...