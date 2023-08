Vangelo di oggi 13 Agosto 2023 | Mt 14 | 22-33 | Video commento

(Di domenica 13 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 13, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Gesù parlò loro dicendo: Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. “Ildici ricorda che la fede nel Signore e nella sua L'articolodi13: Mt 14,22-33proviene da La Luce di Maria.

...frenesia che spesso si combatte Perch papa Francesco ha scelto questo versetto tratto dal... Proprio come noi vogliamo farci compagni di viaggio degli uomini e delle donne di, per ...Si potrebbero ripetere le stesse parole,, per Michela Murgia. Per il suo saluto cristiano, Michela ha scelto una pagina a lei cara, daldi Giovanni, quando Gesù afferma di essere "la ..."Abbiamo scelto questa pagina daldi San Giovanni con Michela. Gesù è simboleggiato con la porta, cioè la soglia, quel luogo ... Michela Murgia, i funeralia Roma Michela Murgia,il suo ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 12 Agosto 2023 - Cerco il Tuo volto

Nella Chiesa degli Artisti i figli d'anima di Murgia, tra i presenti Elly Schlein, Roberto Saviano, Chiara Valerio e Sandro Veronesi. Addio a Michela Murgia, voce libera e antagonista (ANSA) ...ROMA (ITALPRESS) – «Destra e sinistra hanno giocato, con una buona dose di cinismo visto che si parla di povertà, una partita di posizionamento dentro una inutile passerella mediatica”. Lo afferma il ...