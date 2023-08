Valentina Vignali | FOTO estrema in costume | tutto scoperto davanti | ti toglie il fiato

(Di domenica 13 agosto 2023)continua a far impazzire tutti: fisico di marmo e curve spettacolari che incantano la Sardegna. La vignalona nazionale continua a mietere vittime sui social e di persona: anche in vacanza fa in modo di far parlare di sé con un fisico incredibile che non lascia spazio ad interpretazioni. I suoi bikini sono al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ma non finisce qui in quanto si è a lungo parlato anche di un flirt con Stefano Laudoni che, stando alle indiscrezioni circolate in quel periodo, avrebbe lasciatoproprio per lei. ...Il duro sfogo sui social diè finita ancora una volta al centro delle critiche per la sua forma fisica . Sebbene dopo la sua partecipazione al Grande Fratello sia ...e Chiara Nasti 'senza trucco e senza inganno' Anche i reality show aiutano a mostrare la reale immagine non patinata di alcune star . E a volte il risultato è davvero strabiliante, ...

Valentina Vignali, FOTO estrema in costume: tutto scoperto davanti ... Sport News.eu

Nelle ultime ore un'ex concorrente del Grande Fratello ha replicato a tutte le critiche ricevute riguardo il suo corpo.L' ex concorrente del Grande Fratello ha replicato (nuovamente) alle critiche sulla sua forma fisica: ecco di chi si tratta ...