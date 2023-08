(Di domenica 13 agosto 2023) Città del Vaticano, 13 ago. (Adnkronos) - ''Desidero assicurare la mia preghiera per ledegliche hanno devastato l'isola di Maui, nelle''. Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus. Davanti ai fedeli a piazza San Pietro il Pontefice ha invitato a pregare anche per ''la martoriata Ucraina che soffre tanto questa guerra''.

'Incubo Hunter' sulla campagna elettorale diJoe . E una giudice sventola un cartellino giallo davanti a Donald Trump, in uno dei suoi tanti ...condizionare dalla campagna elettorale per2024. ...Pensano di ricominciare una vita insieme neglie Bianca chiede il permesso al tribunale spagnolo di portare la figlia in America. Matilde sceglie di andare a vivere con il papà. Ma dopo 7 anni ...Dico solo che fino a un paio di mesi fa non era nemmeno mai stato in Italia e che era logico che, di fronte alla possibilità di vestire la maglia di Team, avrebbe scelto quella strada". Quattro ...

Ultimo'ora: **Usa: Papa, prego per vittime incendi Hawaii'** La Svolta

ROCCA DI PAPA (attualità) – Un altro punto del progetto della Rete d’Impresa Ilmamilio.it Il turismo rappresenta oggi uno dei settori più orientati al digitale, con una crescita doppia rispett ...Navigazione articoli Roma, 11 ago. – Il Papa esprime “la propria solidarietà a tutti coloro che soffrono” per gli incendi nelle Hawaii. In un telegramma indirizzato al Nunzio Apostolico negli Stati Un ...