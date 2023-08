US Open 2023 | Bianca Andreescu potrebbe non giocare a New York per un problema fisico

Leggi su oasport

Il tempo non è amico di. La tennista canadese, infatti, rischia seriamente di saltare gli USin programma sul finire del mese di agosto. La canadese, eliminata in maniera piuttosto netta da Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Montreal, non sarà al via del torneo di Cincinnati della prossima settimana. "Ho una frattura da stress alla schiena", si legge nel comunicato che è stato caricato sul profilo social della giocatrice nordamericana. Considerando i tempi di recupero richiesti per tale infortunio, alla sfortunataservirà una specie di miracolo per essere a Flushing Meadows in un paio di settimane.