Uomini e Donne | noto cavaliere del Trono Over difende Tina Cipollari | ' ' Fa bene il suo lavoro' '

Nelle ultime settimane il ruolo di Tina Cipollari all'interno dello studio diè stato messo pesantemente in discussione. L'opinionista si è difesa dalle chiacchiere da corridoio che volevano Piersilvio Berlusconi pronto a concederle un'ultimatum prima di dirle ...Ha poi aggiunto:"Dall'inizio dell'anno già quasi 2.000, bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l'Europa. È una piaga aperta nella nostra umanità ". È il caso di ...Proprio questa mattina, nel corso dell'Angelus, Papa Francesco ha ricordato 'il dolore e la vergogna' per i quasi 2mila 'e bambini morti' nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'...

Uomini e Donne, ex tronista annuncia a sorpresa la fine della sua relazione Isa e Chia

Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stata l'ex tronista di Uomini e Donne, in una serie di storie pubblicate su Instagram. Veronica si è vista costretta a ...Alessandro Sposito, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, difende Tina Cipollari dopo gli attacchi all’opinionista.