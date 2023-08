Uno che porta quegli occhiali | Luca Bottura insulta pure Bonaccini | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Siamo a In Onda, il programma de La7 condotto da Marianna Aprile eTelese, la puntata è quella di sabato 12 agosto. Ospite inecco, firma di ultra-sinistra de La Stampa. Si parla della polemica del giorno, quella di Stefanocontro Giorgia Meloni sui fondi per l'alluvione in Emilia Romagna. E il dibattito è acceso, polemico, scoppiettante. Ovviamente,attacca Meloni: "Io sono emiliano-romagnolo. Si dice che sono stati stanziati dei fondi per l'Emilia-Romagna ma, nel frattempo, non è stato fatto niente. Il presidente della regione Emilia Romagna non è stato nominato commissario straordinario soltanto per una vendetta", sentenzia. Ma Galeazzo Bignami di FdI rintuzza le accuse: Quello che è avvenuto qui in Emilia-Romagna non è solo frutto del ...