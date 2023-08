Una bambina malata di tumore ordina da McDonald’s fuori orario | ma il locale riapre per lei

Leggi su cultweb

(Di domenica 13 agosto 2023) Unadiaveva fatto un ordine sull’app di, ma, i dipendenti delperò hanno letto l’ordine e quando hanno visto che arrivava dal reparto oncologia dell’ospedale Gaslini di Genova, hanno riaperto le cucina apposta per la piccola cliente, per portarle porta l’Happy Meal direttamente in ospedale, con qualche gadget in aggiunta. La storia è stata raccontata d Miriam Virgola Cambera sul suo profilo Facebook. A rilanciare questa dolcissima storia è il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che sui social scrive: “Voleva mangiare un Happy Meal la sera di San Lorenzo e nonostante ilfosse già chiuso ha realizzato il suo desiderio. Quando il personale si è accorto ...