Un disastro | code e malori Bufera sul concerto per i 20 anni dei Negramaro in Salento

(Di domenica 13 agosto 2023) Dodici chilometri di fila in macchina per ore, parcheggi già pagati ma pieni, chilometri a piedi al buio tra le campagne, mentre ilera già iniziato

Ieri sera i Negramaro e tutto il loro staff hanno fatto il loro ma al di fuori del perimetro dell'aeroporto è stato uninfinite, nessuna indicazione sui posteggi, un wi - fi totalmente ...... per il capello crespo salsedine e sole sonopuro. Grace Pace, famosa hairstylist di ...sui capelli bagnati in spiaggia o in barca prima di creare acconciature raccolte o semplicie trecce."Quando giro con la moto vedodi auto e piste completamente vuote e mi arrabbio, invece di allargare le strade le hanno ristrette occupando spazio con le auto in sosta, perchè non fanno i ...

"Un disastro, code e malori". Bufera sul concerto per i 20 anni dei ... ilGiornale.it

Dodici chilometri di fila in macchina per ore, parcheggi già pagati ma pieni, chilometri a piedi al buio tra le campagne, mentre il concerto era già iniziato ...La band salentina celebra i suoi vent'anni di storia con un concerto all'aeroporto Fortunato Cesari di Galatina. I ragazzi sono tornati a casa e hanno festeggiato con un po' di amici sul palco e circa ...