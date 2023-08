Un anno senza Piero Angela | Raiuno lo ricorda con lo speciale Ulisse | su RaiPlay una sezione dedicata

(Di domenica 13 agosto 2023) Era il 13 agosto 2022 quandoci ha lasciati. Una notizia che, nonostante il Ferragosto imminente, non ha lasciato indifferenti i milioni di italiani, piccoli e grandi, che hsempre seguito con interesse i suoi programmi. Anumerosi dottori e scienziati devono anche la loro carriera: come spesso ammesso, non sono poche le persone che hdeciso di studiare le disciplina scientifiche proprio grazie ai suoi programmi. Unfa ci commuovevamo leggendo la lettera cheha voluto lasciare al suo pubblico, ed a quel suo invito di “fare ciascuno la nostra parte” per un futuro migliore. Il figlio Alberto ha raccolto la sua eredità con Noos, il nuovo programma di divulgazione diche ha idealmente ...

Piero Angela, un anno senza di lui, ogni giorno rinnovando la curiosità WIRED Italia

senza armi”. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro, pertanto torniamo alla nouvelle vague del servizio pubblico corredando la riflessione con un excursus storico. Correva l’anno 2001 e in RAI ...Questa sera su Rai1 il figlio Alberto racconta il padre a un anno dalla scomparsa con uno speciale e tanti ospiti: ma anche Rai Cultura manderà per tutto il giorno i suoi programmi ...