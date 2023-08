Un anniversario da ricordare | 25 anni di successi per la Scuola di Danza ‘Pas Jolis’ di Foglianise

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 5 minutiMancano davvero poche ore per un importante evento che si terrà anell’ambito dell’edizione 2023 della tradizionale “Festa del Grano”. Ladi“Pas Jolis”, guidata con passione e dedizione dalla Maestra Marilena Mastrocinque, sta per festeggiare il suo 25esimocon uno spettacolo straordinario, che si terrà domani sera alle 20 nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria. Questospeciale assume un significato ancora più profondo, considerando il percorso di crescita che laha attraversato negli, condividendo con la comunità die con quelle della Valle Vitulanese, tanti momenti di sfide ema anche ...

... rimarrà impresso nella memoria collettiva per sempre, pera tutti noi e alle generazioni ... dove si è tenuta la cerimonia a ricordo delle 560 vittime nel 79°dell'eccidio ...L'esatto sarà domani, ma poco importa: questa rubrica compie un anno e la cosa non era ... una bruma che impedisce ai protagonisti Axl e Beatrice diil loro passato. Perché è sul ...da dove veniamo ci aiuta a comprendere meglio chi siamo e a proiettare nel futuro la ... e incentrato prevalentemente sul 70°delle riprese del film 'Senso', girato fra ...

Un anniversario da ricordare: 25 anni di successi per la Scuola di ... anteprima24.it

In vista dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei Tre Martiri partigiani Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, avvenuto per mano nazista e fascista il 16 agosto 1944 e che sarà celebra ...Zak Williams, figlio di Robin Williams, ha ricordato il padre nel nono anniversario della sua morte con una foto in cui lo prende bonariamente in giro per il suo stile in fatto di abbigliamento. Zak ...