Un 14enne ferito da un piombino a una gamba nel Napoletano

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri i Carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per un. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il minore sarebbe stato colpito da unallamentre era in Via San Giovanni. Il proiettile è stato estratto. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

