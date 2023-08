Ultime Notizie Roma del 13-08-2023 ore 18 | 10

(Di domenica 13 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura giornale è partito un altro tentativo delle truppe di Clash di attaccare la Russia con un drone le difese inizio i rischi che russa e lo hanno abbattuto sopra la regione sud-occidentale divergono afferma il Ministero della Difesa Russo come li porta a casa non sono stati segnalati danni a un vittime ieri sera il giornale Pravda citando una fonte dei servizi di sicurezza Ucraina e ragionato che una base logistica Russia in Crimea è tornato a casa da 17 droni ucraini che decide di non mi sono rimasti uccisi o feriti Andiamo alle Hawaii è di 89 morti il bilancio giornata delle vittime degli incendi sull’isola di Maui l’ho riferito alla stampa il governatore dello stato già Green sono stati contati 89 dei ci ha detto che il numero continuerà a salire ...

La Juventus ancora sulle tracce di Domenico Berardi. Secondo ledel calciomercato 2023, la società bianconera pensa all'esterno del Sassuolo per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Berardi, nato e cresciuto nel ...Parallelamente, è il database del Bluetooth SIG ha svelato che le serie di smartphone Huawei Nova 13, Nova 14 e Nova 15 sono in arrivo sul mercato: anche questesupporteranno il 5G e saranno ...Frammenti di vita nella terra dei fuochi Viaggio nella Terra dei Fuochidalla terra. La Terra dei fuochi: questioni per il paese intero In questo assembramento di testi, l'attenzione ...

Fuoco russo sul Kherson. Uccisa un'intera famiglia. LIVE Sky Tg24

Inter Egnatia – Oggi a Ferrara, alle ore 20:00, l’Inter scenderà in campo per l’ultima amichevole estiva prima del debutto in campionato contro il Monza. Ultimo test dunque per i nerazzurri, che ...Marko Arnautovic sarebbe molto vicino al trasferimento all'Inter. Questo l'aggiornamento di Sky dell'ultima ora. L'operazione con il Bologna pare ben avviata e dovrebbe concludersi per circa 10 ...