Ultime Notizie Roma del 13-08-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione quasi tre mesi dell’ alluvione che sommerse lagna è finita la tregua istituzionale e scontro aperto tra governo e regione tra la premier Giorgia Meloni Stefano Bonacini e di conseguenza fra fratelli Lepidi sconto sulle cifre Sul metodo e su quello che si è fatto e non si è fatto per rimettere in sesto il territorio in vista della stagione autunnale e per ristorare famiglie imprese colpite dagli anni ed è uno scontro destinato a durare Spizzico l’orizzonte delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno al massimo all’inizio del 2000 25 una lunga e dettagliata lettera di spiegazioni che Giorgia Meloni e spedita Bonaccini che da settimane lamenta l’esiguità delle risorse messe a disposizione si è trasformata in un frontale attacco politica di un ...