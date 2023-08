Ultime Notizie – “Non c’entro” E manda un messaggio alla Juve

(Di domenica 13 agosto 2023) Leonardo Bonucci smentisce categoricamente ogni presunta ‘responsabilità’ per le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale. Il difensore, secondo alcuni rumors, sarebbe stato accostato ad un ruolo nello staff azzurro e questo avrebbe contribuito ad allontanare Mancini dpanchina dell’Italia. Bonucci, che prende posizione con unsu Instagram, sta vivendo un momento complesso: il 36enne non rientra nel progetto tecnico dellantus e, con un contratto valido fino al 2024, è ai margini della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Nelsui social, Bonucci fa anche riferimentosua situazione in bianconero con parole sibilline. “Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrate nella storia del nostro calcio. Ad oggi stufo ...

Tornando a parlare dello show e della possibilità di vedere di nuovo la serie in onda, vi lasciamo allenovità riguardo un possibile reboot di The Office .La Juventus ancora sulle tracce di Domenico Berardi. Secondo ledel calciomercato 2023, la società bianconera pensa all'esterno del Sassuolo per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Berardi, nato e cresciuto nel ...... stando a quanto riportano le, infatti, l'Ue sarebbe a lavoro anche per garantire vantaggi e agevolazioni per i cittadini. Nuovi servizi gratis grazie a Ue Nuovi obblighi Ue per ...

Fuoco russo sul Kherson. Uccisa un'intera famiglia. LIVE Sky Tg24

La storia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi finirà - come prevedibile - in tribunale. La collaboratrice dell'ex sindaca Appendino, passata poi con Paolo Damilano, lo aveva ...Non si ferma la polemica degli scontrini dove i commensali documentano i prezzi a loro dire folli per delle semplici consumazioni. Tra questi, uno degli ultimi ...