Ultime Notizie – Mancini e i 5 anni da ct | dal titolo europeo al flop mondiale

(Di domenica 13 agosto 2023) Dal 14 maggio 2018 al 13 agosto 2023. Tanto è durata l’avventura sulla panchina azzurra di Robertodimessosi a sorpresa questa mattina, pochi giorni dopo la nomina a coordinatore delle nazionali azzurre. Dopo aver conquistato 13 trofei da allenatore,il 14 maggio 2018 decide di accettare la proposta della Figc, chiamata a far partire un nuovo ciclo dopo la gestione fallimentare di Giampiero Ventura e la mancata qualificazione aldel 2018. L’esordio del tecnico jesino è datato 28 maggio 2018, a due settimane dall’ufficialità del suo arrivo. Il percorso in azzurro inizia con un successo per 2-1 in amichevole contro l’Arabia Saudita a San Gallo. La prima Nations League 2018-19 è il test per un biennio da record: il ko a Lisbona con il Portogallo il 10 settembre è l’ultimo fino al 6 ottobre 2021, con il primato ...