Ultime Notizie – i motivi | l’Arabia Saudita e il successore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 13 agosto 2023) Roberto Mancini rassegna le dimissioni e lascia la Nazionale, dicendo addio alla panchina dell’Italia. Un fulmine azzurro a ciel sereno nell’estate del calcio italiano, con il passo indietro del 58enne commissario tecnico a meno di un mese dall’inizio delle qualificazioni per Euro 2024. Mancini, appena nominato coordinatore delle Nazionali dall’Under 20 alla selezione maggiore, chiude l’avventura azzurra, complice forse anche una ricchissima offerta dal. E la Figc, in piena estate, deve avviare un complicato casting per individuare il nuovo ct: da Luciano Spalletti a Antonio Conte, da Rino Gattuso a Fabio Cannavaro, i nomi rimbalzano tra media e social. LE DIMISSIONI DI MANCINI, L’ANNUNCIO FIGC E IL MESSAGGIO DELL’EX CT L’addio di Mancini diventa ufficiale nel primo pomeriggio, con la conferma della Figc dopo le voci circolate ...