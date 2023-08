Ultime Notizie – “Da inizio anno 2mila morti in mare | piaga aperta nella nostra umanità”

(Di domenica 13 agosto 2023) ”Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hperso la vita. Ho pregato per loro e con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall’dell’quasiuomini, donne e bambini sonoin questocercando di raggiungere l’Europa. E’ una. Incoraggio le forze politiche e diplomatiche che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus. Bergoglio ha poi voluto assicurare la sua “preghiera per le vittime degli incendi che hdevastato l’isola di Maui, nelle Hawaii”. Davanti ai fedeli a piazza San Pietro ha invitato a pregare ...

Domenica da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane. Dopo il sabato 'nerò, il traffico di oggi è atteso sostenuto e con alcune criticità ma in diminuzione dopo la giornata di ieri. Prime code ...Secondo quanto riportato nelleore dal noto portale The Cosmic Circus, il futuro di Elizabeth Olsen nel Marvel Cinematic Universe sarà ricco di sorprese per i fan della saga, e vedrà Scarlet Witch tornare in diversi progetti ...Sulla base di questeemerse nellesettimane sul web è apparso un video render che ipotizza quello che potrebbe essere l'aspetto definitivo di questa auto e a giudicare da quanto ...

Calciomercato Napoli, Gabri Veiga in arrivo Ultime news Adnkronos

Ultimi lavori prima dell’apertura definitiva del nuovo ecocentro di Santa Maria La Palma. Un intervento avviato con la variante urbanistica, proseguito con la progettazione, l’appalto ed il successivo ...Milano, 13 ago. (Adnkronos) - A Milano il 16% delle bambine e dei bambini nati dopo la sentenza della Corte Costituzionale di giugno 2022, che ha annullato l’automatismo del cognome del padre, ha il d ...