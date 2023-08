Ultime Notizie – “Cnel non è Terza Camera | rivedo Meloni solo se ha proposte serie”

(Di domenica 13 agosto 2023) ”Ilnon è lase ha”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, sul salario minimo in un’intervista a ‘La Repubblica’. ”Per ora nessuno ci ha invitato – dice – ilè un’istituzione prestigiosa ma non può essere né la, né un governo ombra. Noi saremo sempre disponibili al confronto nel merito, ma non arretriamo di un centimetro sui pilastri della nostra proposta”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al 536esimo giorno . Contrattacco ucraino in Crimea nella notte, con un raid con i droni che ha portato la morte e il ferimento di diversi soldati russi. A ...Un attacco compiuto da 17 droni ucraini vicino a Yevpatoriia, in Crimea, avrebbe causato la morte o il ferimento di decine di soldati russi. A riferirlo sono i media ucraini. La Polonia starebbe per ...Leconfermano, infatti, che il governo sarebbe a lavoro sulla definizione di un nuovo condono edilizio ma si tratta di una novità che non sarebbe valida per tutti gli abusi edilizi ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: attaccata base russa in Crimea, vittime Sky Tg24

In Puglia per la premier Giorgia Meloni né uscite pubbliche né visite. L’ipotesi di spostarsi all’estero DALLA NOSTRA INVIATA CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) - Blindatissima, sotto i raggi del sole e tra ...Restò in carica dal 4 agosto 1983 al 1° agosto 1986. Tra le sue misure storiche il nuovo Concordato con la Chiesa e il taglio della scala mobile mentre tra le operazioni portate a termine la ...