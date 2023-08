Ultime Notizie – Bolzano | 21enne trovata morta a casa dell’ex

(Di domenica 13 agosto 2023) Una ragazza di 21 anni è statanellafidanzato a Silandro in provincia di. Secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Adige la ragazza era scomparsa da sabato e i genitori ne avevano denunciato la sparizione. Al momento gli investigatori sono alla ricercacompagno, un uomo di origini turche. Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiEscursionista infortunato vicino al Passo Tanamea: ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiGabry Ponte si prepara a far ballare il Friuli al ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiEscursionista infortunato vicino al Passo Tanamea: ...

Fuoco russo sul Kherson. Uccisa un'intera famiglia. LIVE Sky Tg24

Un uomo di 91 anni è morto, in ospedale a Bologna, per le ferite riportate ieri mattina dopo che era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. (ANSA) ...Dopo aver ufficializzato Natan e Cajuste, il Napoli non ha intenzione di fermarsi con il mercato in entrata. È il momento di Gabri Veiga, gioiellino classe 2002 del Celta Vigo. Il centrocampista spagn ...