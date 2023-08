Ufficiale | Adama Traoré è del Fulham | era stato accostato al Milan

AncheTraoré lascia i Wolves e va al Fulham. Ousmane Dembélé dal Barcellona al Psg,anche Kane al Bayern, con una presentazione in stile cinematografico (tra Oppenheimer e Metropolis).AncheTraoré lascia i Wolves e va al Fulham. Ousmane Dembélé dal Barcellona al Psg,anche Kane al Bayern, con una presentazione in stile cinematografico (tra Oppenheimer e Metropolis).Commenta per primo Piaceva a Milan e Roma che però non hanno affondato il colpo e alloraTraorè ha scelto la Premier League. Il 27enne, svincolato dai Wolves , giocherà col Fulham per i prossimi due anni. L'annuncio è arrivato dallo stesso club londinese.

Adama Traoré è stato proposto a più club di Serie A, tra cui il Napoli. Alla fine però il giocatore ha firmato con il Fulham ...Il potente esterno offensivo, 27 anni e svincolato dal Wolverhampton lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova squadra.