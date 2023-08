Ucraina - Russia | procura Kiev | 500 bambini uccisi da inizio guerra

Sono 500 i minorenni ucraini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa. Il dato agghiacciante è stato reso noto oggi dall'ufficio della procura generale di Kiev, secondo la quale i minori ...Ma nénéaccettano. Guerra sempre più crudele - Troppa rabbia e rancori che primeggiano persino sulla vita. Voglia di vendetta e giustizia da una parte per dare una lezione a Putin. ...Milano, 13 ago. - L'continua a fare pressione sul governo tedesco affinché fornisca a Kiev i missili da crociera tedeschi Taurus per difendersi dalla. L'ne ha bisogno "per salvare altre vite di soldati e civili ucraini e per accelerare la liberazione dei suoi territori", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ...

Bombe di Mosca su Kherson, sterminata una famiglia. Kiev attacca ancora Crimea e regioni russe - Olaf Scholz: sui missili Taurus "valuteremo con attenzione", i colloqui di pace in Arabia Saudita "molto speciali" - Olaf Scholz: sui missili Taurus "valuteremo con RaiNews

