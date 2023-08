Ucraina | Russia | “Missili Kiev contro ponte in Crimea” – Video

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) –dall’ildi Kerch, che collega laalla. Il ministero della Difesa russo ha reso noto che 3lanciate dalle forze armate disono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea e abbattuti. Si sono udite esplosioni e sirene, come documentano ipubblicati su Telegram, ma non ci sono stati danni o vittime. Dopo il primo attacco le autorità russe hanno avvolto l’infrastruttura con fumo bianco in modo da scoraggiare ulteriori azioni delle forze diche hanno tuttavia lanciato un terzo missile, anche questo intercettato e abbattuto dalla difesa aerea. Nonostante gli attacchi l’infrastruttura ha resistito ed è ripreso il traffico sul ...

