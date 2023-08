Ucraina | Morawiecki | ' Putin e la Wagner minacciano i nostri confini | più sovranità nell' Ue'

(Di domenica 13 agosto 2023) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''e la, più'Ue. Con Meloni c'e' sintonia sull'Idea di Europa''. Così il premier polacco Mateuszin un'intervista al Corriere. ''La nostra visione è chiara: piùe meno superstato europeo, parità di trattamento per tutti gli stati membri, un sistema migratorio funzionale med efficace, una gestione finanziaria e responsabile, e un'Europa sicura''. Il premier ricorda che ''Da oltre due anni la Polonia subisce attacchi al confine orientale con la Bielorussia. E' un piano congiunto di Russia e Bielorussia che vogliono destabilizzare non solo il nostro Paese, ma l'intera Ue''. Con il premier italiano ''abbiamo idee comuni in molti ...

Per il governo di Mateuszil fatto che l'offerta di Minsk " non contenga proposte " per una de - escalation basta e avanza a cassare l'offerta di confronto. Tutto questo mentre in, ...C'è chi teme lo scoppio di un conflitto parallelo a quello tra Russia e. I politici ... Il primo ministro polacco, Mateusz, il 30 luglio aveva dichiarato di temere l'ingresso dei ...C'è chi teme lo scoppio di un conflitto parallelo a quello tra Russia e. I politici ... Il primo ministro polacco, Mateusz, il 30 luglio aveva dichiarato di temere l'ingresso dei ...

Ultimo'ora: Ucraina: Morawiecki, 'Putin e la Wagner minacciano i ... La Svolta

Con Meloni c'e' sintonia sull'Idea di Europa''. Così il premier polacco Mateusz Morawiecki in un'intervista al Corriere. ''La nostra visione è chiara: più sovranità e meno superstato europeo, parità ...Il leader del partito della destra nazionalista: «Con Meloni c’è sintonia sull’idea di Europa ma sull’accoglienza dei migranti vogliamo prendere noi stessi le decisioni» ...