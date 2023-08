Ucraina | ministero difesa russo | ' Kiev ha fallito altro attacco con drone per colpirci'

(Di domenica 13 agosto 2023) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''E'untentativo delle truppe didi attaccare la Russia con un. Le difese missilistiche russe lo hanno abbattuto sopra la regione sudoccidentale di Belgorod''. Lo afferma idella, come riporta l'agenzia Tass. "Il tentativo infruttuoso del regime didi attaccare strutture sul territorio-sottolineano dal- con un veivolo aereo senza pilota è stato sventato intorno alle 4 del mattino di oggi. Le difese missilistiche russe hanno individuato ile lo hanno distrutto''. Non sono stato segnalati danni o vittime.

Per ildella difesa russo sono stati neutralizzati e non avrebbero prodotto danni. E ieri ... L'esercito di Kiev sempre nelle scorse ore aveva colpito a Berdyansk , citta' portuale......già parlato in febbraio quando erano emersi altri scandali di corruzione nel suo. Allora ...denunciate da diverse soldatesse negli ultimi mesi e che la viceministra della DifesaHanna ..."Non ci sono vittime né danni", ha dichiarato ilsull'app di messaggistica Telegram.

Base russa in Crimea colpita dai droni di Kiev, decine di vittime - Il ministero della difesa russo dice di aver distrutto un drone ucraino sopra Belgorod - Il ministero della difesa russo dice di aver distrutto un drone ucraino sopra Belgorod RaiNews

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – ”E’ fallito un altro tentativo delle truppe di Kiev di attaccare la Russia con un drone. Le difese missilistiche russe lo hanno abbattuto sopra la regione sudoccidentale ...Lanciati 17 droni ucraini. Ci sarebbero decine di morti. Poche ore prima sempre un attacco ucraino aveva colpito il ponte di Crimea affollato di turisti ...