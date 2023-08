Ucraina | droni contro base logistica russa in Crimea

Una base logistica russa in Crimea è stata attaccata da 17ucraini e decine di persone sono state uccise o ferite a seguito dell'attacco. Lo scrive ... La guerra in, cosa c'è da sapere Il ...Una base logistica russa in Crimea è stata attaccata da 17ucraini e decine di persone sono state uccise o ferite a seguito dell'attacco. Lo scrive ...ha puntato subito il dito contro l'...L'intelligence della Difesa(Diu) ha diffuso su Facebook un video in cui si vedononavali in azione nel mar Nero contro navi russe. Sotto appare la didascalia: "Distruggiamo gli ...

Guerra Ucraina, esplosione vicino a Mosca, 35 feriti. «Colpito da drone», Il Cremlino nega. Le forze di Kiev t ilmessaggero.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Media ucraini: colpita base russa in Crimea, decine di morti ...Kiev, 12 ago. (Adnkronos) - L'Ucraina ha lanciato tre missili contro il ponte di Crimea, ha denunciato il ministero della Difesa a Mosca sottolineando che i missili sono stati intercettati dai sistemi ...