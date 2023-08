Ucraina | base russa in Crimea colpita nella notte dai droni di Kiev | decine di morti

Lalogistica si trova vicino a Yevpatoria, comprende anche alloggi, parcheggi e stazioni di benzina. 13 agosto 2023Lalogistica si trova vicino a Yevpatoria, comprende anche alloggi, parcheggi e stazioni di benzina....17 droni avrebbero raggiunto unalogistica delle forze russe provocando decine di morti tra l'... L'esercito di Kiev sempre nelle scorse ore aveva colpito a Berdyansk , citta' portuale...

Base russa in Crimea colpita dai droni di Kiev, decine di vittime

La guerra in Ucraina giunge al giorno 536. Kiev ha attaccato una base russa in Crimea. La Polonia invierà anche elicotteri da combattimento, oltre a 10mila truppe aggiuntive, al confine con la Bieloru ...Segui Tag24 anche sui social Nuova ondata di attacchi alla logistica dei russi in Ucraina, diretto soprattutto a ponti, basi militari e hub logistici. Uno sciame di 17 droni avrebbe colpito la base ru ...