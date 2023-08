Ucraina | 500 bambini uccisi durante l’invasione russa

13 ago 08:56 Kiev: almenobambini uccisi dall'inizio della guerra Almenobambini sono stati uccisi indalle forze russe dall'inizio dell'invasione e quasi 1.100 sono rimasti feriti: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio della Procura generale del Paese, come ...avere un'energia di detonazione equivalente a 200 tonnellate di TNT o più, invece deikg ... le motivazioni non erano altro che garantirsi che le 'sanzioni' alla Russia per la guerra in...Il governo tedesco invece starebbe valutando la fornitura all'di missili da crociera Taurus, dachilometri di gittata, quasi il doppio dei 290 chilometri degli Scalp francesi di cui ...

Base russa in Crimea colpita dai droni di Kiev, decine di vittime - Kiev: "500 bambini uccisi dall'inizio della guerra" - Kiev: "500 bambini uccisi dall'inizio della guerra" RaiNews

L’ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino ha riferito su Facebook che in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa 1.107 bambini sono stati dichiarati dispersi… Leggi ...Almeno 500 bambini sono stati uccisi in Ucraina dalle forze russe dall'inizio dell'invasione e quasi 1.100 sono rimasti feriti: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio della Procura generale del Paese, ...