Uccisa a coltellate ragazza di 21 anni | arrestato l’ex fidanzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Si chiamava Celine Frei Matzohl e aveva 21: è stata trovata morta all’interno dell’appartamento del suo ex a Silandro, in provincia di Bolzano. Sul corpo senza vita della giovane erano visibili alcune ferite da arma da taglio., dopo essere stato irreperibile per diverse ore, è statodai carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.