(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano. Una donna di 21è statain circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano sull'accaduto, quel che è certo è che la donna fosse del posto e che sia stataper mano di un uomo. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto all'interno dell'appartamento del suo ex compagno, un uomo di origini turche, di cui si sono perse le tracce dalla giornata di ieri. Da qui il sospetto degli investigatori che possa essere l'autore del delitto. La morte della donna potrebbe risalire alla giornata di ieri. Secondo quanto si apprende, la ventunenne è stataa coltellate. I carabinieri hanno rinvenuto la possibile arma del delitto all'interno dell'appartamento dell'ex compagno dove è stata trovata la vittima.

16.35 Bolzano,a 21. Si cerca l'ex Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano. Una donna di 21è statain circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano ...... a parlare della storia della 20enne segretarianell'ufficio degli ostelli della gioventù in ... dei documenti, dei verbali e delle tante dichiarazioni rese negli ultimi 33. Analisi grazie a ...Si sono svolti in una Roma infuocata i funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa giovedì a 51da un tumore. Sono stati in tanti che hanno deciso di sfidare questo caldo torrido ...

Uccisa a 21 anni, si cerca l'ex AGI - Agenzia Italia

L'ennesimo femminicidio accaduto a Silandro, in provincia di Bolzano. La possibile arma del delitto, un coltello, rinvenuta a casa del compagno, dove è stato rinvenuto il corpo della ragazza. Si cerca ...Il corpo di una ragazza di 21 anni è stato trovato a casa del suo ex compagno: i carabinieri sono a caccia dell’uomo, il maggior sospettato dell’omicidio ...