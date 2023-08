Uccisa a 21 anni L' ex cercava di fuggire in Austria | arrestato

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano. Una donna di 21, Celine Frei Matzohl, è statain circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano sull'accaduto, quel che è certo è che la donna fosse del posto e che sia stataper mano di un uomo. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto all'interno dell'appartamento del suo ex compagno, di cui ieri si erano perse le tracce. Da qui il sospetto degli investigatori che possa essere l'autore del delitto. A dare l'allarme i genitori della vittima che non vedendola tornare, hanno denunciato la scomparsa. Secondo quanto si apprende, la ventunenne è stataa coltellate. Numerosi i colpi inferti al corpo. I carabinieri hanno rinvenuto la possibile arma del delitto all'interno dell'appartamento dell'ex compagno dove ...

Femminicidio a Bolzano, 21enne uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno in fuga Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano: una donna di 21 anni è stata uccisa a coltellate. Il corpo è stato rinvenuto all'interno dell'appartamento del suo ex compagno, un uomo di origini turche, così come l'arma del delitto. Dell'uomo si erano perse le tracce. Una ragazza di 21 anni Celine Frei Matzohl è stata uccisa a Silandro, in provincia di Bolzano: il corpo, dilaniato dalle coltellate è stata trovato a casa dell'ex compagno poi arrestato dai carabinieri. Omer Cim di ...

