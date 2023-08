Tuttosport – Taremi | l’Inter rilancia ma al Porto non basta | cosa arriva dal Portogallo

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-13 18:53:33 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: La separazione definitiva da Romelu Lukaku ha scombussolato i piani di mercato in casa Inter, almeno per quanto riguarda l’attacco. I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un centravanti da regalare a Simone Inzgahi. Con l’idea Balogun che sembra ormai svanita, e con la pista Arnautovic che resta non semplice, i nerazzurri tengono viva la trattativa con ilper il classe 1992 Mehdi, con il centravanti che sembra, ad oggi, rappresenta la possibilità più concreta. “Inter, nuova proposta alpersegue ormai da settimane l’attaccante in forza ai Dragoes, con il contratto del calciatore, per giunta, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Il ...

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di ... in evidenza le foto di Arnautovic e, i ...Centravanti: avanti' si legge sui nerazzurri. Per i rossoneri invece: 'La difesa non ... Infine,: 'Respinti' il titolo di apertura riferito allo scambio Lukaku - Vlahovic. In taglio ...Come detto, c'è anche un Piano B:è sul mercato, piace a diversi club, ma il Porto chiede molto, intorno ai 30 milioni. Alla dirigenza dell'Inter piace, più di Morata - non ancora fuori dai ...

Taremi, l'Inter rilancia ma al Porto non basta: cosa arriva dal Portogallo Tuttosport

Secondo O Jogo i nerazzurri restano molto interessati all'attaccante iraniano: la proposta per l'attaccante e la richiesta dei Dragoes ...Inzaghi accontentato: Gosens, all’Union Berlino per 15 milioni, finanzia l’affare in prestito con obbligo di riscatto. Al Monza 13 milioni più bonus ...