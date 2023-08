Tutti pazzi per Zepotha | un film che non esiste | come la Gen Z ha manipolato gli utenti più “anziani” di TikTok e non solo

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) Esistono storie che non esistono. Ma che hanno il potere di infestare un’intera piattaforma. I frequentatori abituali dinon potranno aver fatto a meno di notare, negli ultimi giorni, che non si parla d’altro che di un, un horror degli anni Ottanta che vede protagoniste un gruppo di adolescenti. C’è Alaine, ragazza sportiva dall’umorismo sarcastico, Maxine, fashionista apparentemente frivola ma dal cuore coraggioso, la studiosa Sophie, e infine la sportiva Rita. Ad esse si aggiungono una serie di personaggi ancillari di volta in volta citati dai fan più accaniti. @emilyjeffri the way alaine & maxine shouldve ended up together too?? we were ROBBED. ##80s #nostalgia #horrormovie #80shorror #horror #spooky #nightaesthetic ? DO YOU REMEMBER ME – jeffri Nonostante secondo gli ...