Turismo | Ferragosto | bilancio del settore è sotto le attese

Leggi su quifinanza

(Di domenica 13 agosto 2023) Aildeltira le somme. Per le cinque notti, dall’11 al 16 agosto – secondo quanto emerge dal monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti sulla disponibilità ricettiva presente sui diversi portali di prenotazione online – sono17 milioni di presenze turistiche, per il 60% italiane nelle strutture ricettive ufficiali. Numeri in crescita rispetto alle ultime settimane, ma certo non ci saranno sold-out: nel periodo clou delle vacanze degli italiani sono numerosissime le località turistiche che hanno registrato un aumento delle prenotazioni, ma su livelli lontani dal “tradizionale pienone” di metà agosto. Il tasso medio di occupazione dell’offerta si attesta al 90%, oltre un punto in meno rispetto al 2022 anche se per effetto ...