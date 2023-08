Turismo | da hotel a case vacanza | ecco quanto costa tassa di soggiorno

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 agosto 2023) Analisi del Centro Studi Enti Locali per Adnkronos. Firenze capoluogo di regione con tariffa più alta per imposta diQuali sono gli importi deliberati dai Comuni capoluogo di regione italiana a titolo di imposta diper l’anno 2023? A rilevarlo una recente analisi di Centro Studi Enti Locali, per Adnkronos, per singola tipologia di struttura ricettiva. Aemerge, Firenze è il capoluogo di regione con tariffa più alta perdi. Una stella: le tariffe richieste ai turisti che optino per una camera in un albergo a una stella nelle principali città italiane spaziano dai 50 centesimi di Palermo, Perugia e Potenza ai 3,50 euro di Firenze. In mezzo Ancona, Cagliari e Venezia (un euro), Trieste (1,20 euro), Catanzaro, Genova e Trento (1,50 euro), Milano e Napoli (due ...