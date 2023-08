Truffe sui social | falsa società dichiara di affittare gommoni

... con passate controversie e devoto alla Madonna (di Lourdes), fa esposti per presunteagli ... già funzionario del ministero dell'economia e autore di film agiograficisanti. Di certo non un ...... pensiamo ad esempio alla legge 104, sarebbe impensabile eliminarla a causa delle numerose.' ... tramite un SMS mi sembra frutto di impreparazione politica e tra l' altro si scaricacomuni e ...Se siete curiosi, la pagina Facebook ' Non prendermi per il chilometro ', registra e pubblica casi evidenti di. - Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard , ma anchesocial ...

Federconsumatori mette in guardia i palermitani: "Attenti alle truffe sui finti guasti telefonici" PalermoToday

Una casa da sogno con vista mozzafiato sul mare della costa leccese. Peccato si trattasse di una truffa. Vittima una donna di Altavilla Irpina che ha subito presentato denuncia ai carabinieri ...Il "fratello cattivo" di ChatGPT, che è stato adoperato dai criminali come potente strumento di intelligenza artificiale, viene indicato come un nuovo mezzo utilizzato dai truffatori "senza regolament ...