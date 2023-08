Trovato corpo bimbo nel Danubio dopo aggressione padre a madre

(Di domenica 13 agosto 2023) La polizia sta cercando l'uomo di 41 anni Ildi unscomparso di 5 anni è stato ria Vienna nelche ilaveva aggredito lacon un martello. L’uomo, 41 anni, è considerato un sospetto e la polizia lo sta ricercando. I genitori del piccolo erano separati. Una settimana fa ilavrebbe dovuto restituire il bambino alla, in base ai tempi di vista concordati. Ma l’uomo si è presentato da solo a casa dell’ex moglie 39enne, l’ha minacciata con un fucile e l’ha poi aggredita a martellate. Ildel bambino è stato riieri sera. Al momento non è chiaro da quanto tempo si trovasse in acqua. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ildel bambino è stato ritrovato ieri sera. Al momento non è chiaro da quanto tempo si trovasse in acqua.Una ragazza di 21 anni Celine Frei Matzohl è stata uccisa a Silandro, in provincia di Bolzano: il, dilaniato dalle coltellate è stataa casa dell'ex compagno poi arrestato dai carabinieri. Omer Cim di origini turche, è stato bloccato a Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l'...Dopo ore di ricerche il suosenza vita è statonell'appartamento di via Molini a Silandro. La procura indaga per accertare la dinamica e il movente.

Trovato un cadavere sul Cervino: è di Giordano Donà, escursionista scomparso 4 anni fa Sky Tg24

Una giovane di 21 anni è stata uccisa a coltellate in casa del suo ex fidanzato in provincia di Bolzano. Indagano i carabinieri ...Una ragazza di 21 anni Celine Frei Matzohl è stata uccisa a Silandro, in provincia di Bolzano: il corpo, dilaniato dalle coltellate è stata trovato a casa dell'ex compagno poi arrestato dai carabinier ...