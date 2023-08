Trova la Mamma la neonato abbandonato a Taranto | si chiama Lorenzo

(Di domenica 13 agosto 2023)- Una scena che lascia senza fiato si è svolta nelle prime ore del mattino a, dove un, ancora con il cordone ombelicale attaccato, è statovicino a un cassonetto. Il piccolo è stato fortunatamente scoperto da una donna che passeggiava con i suoi cani e ha udito i vagiti provenire dalla busta in cui era avvolto. La donna ha subito allertato i soccorsi che hanno portato ilall'ospedale Santissima Annunziata, dove è statoto. Ilè stato rito avvolto in una coperta e con un peluche accanto, segno che qualcuno aveva cercato almeno di garantirgli un minimo di comfort. Fortunatamente, il bambino sembrava in buone condizioni, con la parte del cordone ombelicale ancora ...

... ora è ricoverata nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Santissima Annunziata, dove si... Il bimbo era pulito e profumato e forse la, secondo me, lì sul posto lo ha anche vegliato. ...Quando parla in videochiamata con la madre, siin isolamento e le dice disperata: "! Non ce la faccio più!". La madre si preoccupa perché Azzurra ha già un curriculum alle spalle di atti ...Laè una ragazza ventenne. Il bimbo abbandonato per terra in un sacchetto è stato trovato grazie ... Ora la donna sinello stesso ospedale, il Santissima Annunziata di Taranto, dove questa ...

Mamma entra in un negozio e poi non trova più la figlia: Gabriela ... Fanpage.it

Cronaca nazionale Taranto - 13/08/2023 07:38 - Una scena che lascia senza fiato si è svolta nelle prime ore del mattino a Taranto, dove un neonato, ancora con il cordone ombelicale attaccato, ...Bice e Ciccio, i labrador di Eugenio Scalfari, discendenti dell’amata Zoe, accolgono festanti i visitatori. Il rudere che lui ha riadattato in cima alla collina è sempre lì. Mancava l’acqua: fece ...