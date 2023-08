Troppa fila in questura | sentenza-choc | immigrato fa condannare la polizia

(Di domenica 13 agosto 2023) Tutti gli italiani vorrebbero trovare sulla propria strada giudici come quelli in servizio attualmente presso la Sezione protezione internazionale del Tribunale di Roma, competente nel verificare l'operato del ministero dell'Interno riguardo i permessi che concede agli immigrati che arrivano in Italia fuori dai canali ufficiali. Parliamo di magistrati disponibili, pronti ad accogliere tempestivamente le istanze dei cittadini, comprensivi dei disagi in cui una persona può incappare quando si deve confrontare con la pubblica amministrazione. Il mese scorso la Sezione protezione internazionale della capitale era balzata agli onori delle cronache per aver imposto al ministro degli Esteri Antonio Tajani di pagare il biglietto aereo ad un cittadino del Darfur che aveva fatto domanda di protezione e che in quel momento, dopo essere stato rimpatriato, si trovava in un centro di accoglienza in ...

A seguito delle "lamentele" del migrante in questione - inper ore fuori dagli uffici - addirittura il procuratore, come specificato negli atti, ha mandato una notifica di diffida proprio alla ...Tutto si spiega Educazione critica alla finanza Cos'è la speculazione e perchéfinanza fa ... Non si può escludere che il fuoco dispeculativo fosse stato acceso, in maniera preventiva, da ...differenza , la lepre in famiglia è Model S, che rispetto alla versione a doppio motore, ... C'è anche uno schermo da 9.4 pollici per la secondaper Netflix, YouTube e i classici videogiochi ...

Troppa fila in questura: migrante fa ricorso e vince la causa TGCOM

Si rifletteva a lungo prima di decidere. I gettoni erano pronti, bronzei e fedeli come alleati, la telefonata poteva essere lunghetta o fulminea, dipendeva da chi avrebbe risposto all’altro capo del f ...Troppa coda davanti alla Questura di Roma per presentare la domanda di protezione internazionale. Per questo un migrante ha fatto ricorso al tribunale e ha vinto. E' accaduto nei scorsi giorni nella c ...