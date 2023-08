Due volte nomination all'Oscar (per Chaplin e), Downey Jr., classe 1965, rimane uno degli attori più tecnici e stimati di Hollywood, e le sue lodi vanno all'indirizzo di Murphy che ...Oltre al suo lavoro nel genere dei supereroi, ha lavorato con David Fincher nel film Zodiac del 2007 e ha ricevuto nomination all'Oscar per i suoi ruoli in Chaplin e. Il suo prossimo ...E che dire di, uno dei film più spassoso di sempre E il favoloso biopic Charlot Certo, Christopher Nolan è Christopher Nolan , e sicuramente Downey Jr. ha visto Oppenheimer , nel ...

Tropic Thunder ci ricorda quando al cinema si poteva ancora ridere WIRED Italia