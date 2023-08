Tre atleti dei Bersaglieri Sanniti ai Campionati Europei di touch in Francia

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTredei– Fabio Santucci, Massimo Santucci e Fabrice Martinelli – sono stati inseriti nella Nazionale Italiana dicategoria M45 aisvoltisi a Vichy, in, dal 9 al 12 agosto. Una manifestazione prestigiosa che si svolge ogni due anni e che ha visto la partecioazione di 16 paesicon oltre 2000che si sono affrontati nelle 10 categorie suddivise per fascie di eta’. L’equipe italiana ha affrontato sfide entusiasmanti con Galles, Inghilterra, Svizzera,e Scozia agguantando il sesto posto assoluto e guadagnando la stima dei piu’ quotati avversari. Iers dei ...

E facciamo l'ipotesi che questiriescano a fare un gol in Saudi League e ad esultare come ... Se io rimanessi a giocare dove gioco avrei due o al massimoanni di "vita sportiva". ...... da sempre miniera tricolore 'Volentieri: le punte, con Fortunato, sono diventate. Francesco ... l'Italia ha convocato tutti coloro che ne avevano diritto e, con un totale di 78, ne avrà 18 ...... anche se non è escluso che moltine abbiano fatto uso prima ancora che venisse messo al ... successivamente squalificato peranni dalle competizioni. Come funziona il GW1516. Per capire ...

Tre atleti dei Bersaglieri Sanniti ai Campionati Europei di touch in ... anteprima24.it

Elena Bruno, ex calciatrice, arriva a Pistoia per riportare la società di calcio rosa. Tre giorni di ritiro a Ronchi e due settimane a Valdibure per far provare la disciplina a tutte le ragazze. Proge ...Oggi si corre il Trofeo Polesine, con partenza alle 9.30 da Grilli, 60 km di percorso pianeggiante e premiazione dei primi tre ciclisti di ogni categoria. Un'occasione per tutti gli amatori di ciclism ...