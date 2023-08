Tragico incidente a Santa Marinella | anziana donna investita e uccisa

(Di domenica 13 agosto 2023)– Una tranquilla serata estiva si è trasformata in tragedia: unaè mortasul lungomare Marconi, precisamente all’altezza del civico 80, nella zona antistante le palafitte. L’che ha coinvolto una Volkswagen Polo guidata da un’. Dopo aver perso il controllo dell’auto, ha investito due pedoni, un uomo e unaL’ha perso la vita sul colpo. Il dottore presente sull’automedica, arrivato sul luogo, ha potuto solo constatarne il decesso. Per l’altro pedone coinvolto, anch’esso di età avanzata, la situazione è critica. Il personale medico del servizio di emergenza 118 ha dovuto intervenire con la massima urgenza, trasportando ...

in zona Rezzato . Un motociclista, a bordo della sua Bmw Gs, si è scontrato frontalmente con un furgone. L'uomo alla guida della moto e il conducente del furgone sono stati ...L', avvenuto il 26 luglio nelle vicinanze di Briga Marina , ha visto il coinvolgimento di una minicar Citroen Ami guidata da un 17enne. Il ragazzo ha travolto Grimaldi , che stava ...Ilsi è consumato nelle prime ore della mattina di domenica 13 agosto . Erano da poco passate le 7:00, infatti, quando il 118 ha ricevuto l'allarme. Il sinistro si è consumato tra ...

Tragedia sulla Statale, coppia travolta da un'auto: muoiono coniugi di Nusco Ottopagine

Il giovane motociclista, prontamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale CTO di Torino in condizioni gravi ...È morto sul colpo il motociclista 39enne coinvolto in un incidente frontale in provincia di Brescia. In codice verde il guidatore del furgone ...