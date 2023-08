Tragica Scomparsa della Professoressa Maria Paola Capuani | 64 anni

(Di domenica 13 agosto 2023) Pescara - La comunità di Pescara è in lutto per la prematura perdita, una figura rispettata e amata che ha dedicato la sua vita all'insegnamento e all'attivismo associativo. La docente, che aveva recentemente compiuto 64, è deceduta a seguito di un improvviso malore che l'ha colpita giovedì sera dopo aver assistito a un concerto a Macerata. La, già in pensione da un anno, aveva trascorso una carriera dedicata all'istruzione e aveva lasciato un segno indelebile sulla comunità. Nata a Camerino, nelle Marche, aveva sposato solo pochi mesi fa Giustino Di Santo, ex prefetto in Calabria e commissario straordinario a Bolzano. Oltre alla sua passione per l'insegnamento, la ...

...segni di coinvolgimento di terze persone nell'evento che ha portato alla sua. Gli investigatori si stanno ora dedicando a un'analisi attenta per stabilire le cause esatte della......l'altra notte a Roma. La sua parabola umana e intellettuale non ha avuto derive, fino all'ultimo ha mantenuto una rigidità concettuale e una tale alta opinione di sé che, in questa...... nessuno avrebbe saputo delladi Hassan. Fortunatamente Philip Flämig, assieme all'amico Wilhelm Steindl, hanno immortalato con il drone lascena: l'alpinista, steso nella neve su ...

Albano, nel ricordo di Giulia Capraro domenica 13 agosto la Messa a 2 mesi dalla tragica scomparsa CastelliNotizie.it

Cronaca nera Pescara - 13/08/2023 07:30 - La comunità di Pescara è in lutto per la prematura perdita della professoressa Maria Paola Capuani, una figura rispettata e amata che ha ...Il corpo è stato recuperato vicino a un campo tra Pozzale e Casenuove. Malore o caduta le possibili cause della morte. Disposta l’autopsia.