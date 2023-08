Traffico Roma del 13-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

rallentamenti sono segnalati sulla-fiumicino all'altezza dello svincolo per il grande raccordo anulare direzionesi rallenta anche sulla Pontina all'altezza di Castelno verso l'euro Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana fino a questa sera servizio sospeso tra l'aniene Subaugusta è attivo un servizio bus sostitutivo da domani fino al 24 la sospensione interesserà la tratta Arco di Travertino Ottaviano